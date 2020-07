Covid-19 : Les districts de Touba et Diourbel enregistrent de nouveaux cas positifs

La Région médicale de Diourbel a déclaré, ce samedi 4 juillet, 7 nouveaux cas positifs à la Covid-19. Selon le document, le district de Touba a répertorié 4 nouvelles contaminations. Il s’agit d’un (1) cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et de 3 cas issus de la transmission communautaire.De son côté, Diourbel a recensé 3 cas positifs répartis entre 2 personnes contacts et un (1) cas communautaire.3 patients guéris sont sortis d’hospitalisation, selon toujours le bulletin médical.A noter que les districts de Bambey et de Mbacké n’ont pas enregistré de nouvelles infections.