Covid-19 : Les ministres africains de la Santé partagent leurs expériences et leurs contraintes

Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a pris part, ce mercredi 22 avril, à la visioconférence des ministres de la Santé de la région Afrique de l’OMS (Organisation mondiale de la santé), sous la présidence de la Directrice générale, le Dr Matshidiso Moeti.Selon un communiqué de la cellule de communication dudit ministère, cette réunion a permis à chaque pays de faire le point sur la situation de l’épidémie et les stratégies déployées. Et au-delà des tendances régionales de la maladie, les pays ont partagé leurs expériences et leurs contraintes.La rencontre a donc servi de cadre pour «harmoniser» les interventions des pays de la Région Africaine dans la lutte contre le Covid-19.Le document signale que les pays ont par ailleurs félicité l’OMS AFRO pour «son appui et son accompagnement technique et n’ont pas manqué de poser des questions stratégiques liées aux approvisionnements en tests, médicaments, EPI, masques et à la validation des tests rapides de diagnostic du Covid-19».Enfin, il a renseigné qu’une prochaine réunion se tiendra dans les jours à venir.