Covid-19 : les personnes non vaccinées sont beaucoup plus exposées

80% des tests PCR positifs concernent des personnes non vaccinées, rapporte une étude. Reportage à l'hôpital de La Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône), vendredi 16 juillet.







À l'hôpital de La Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône), les patients Covid-19 les plus graves ne sont pas vaccinés. "Dans cette réanimation on a eu 317 patients, on a eu un seul patient vacciné, qui avait eu une seule injection depuis une semaine, donc qui n'était pas immunisé", explique le Pr. Nicolas Bruder, chef du pôle hôpital à La Timone.





80% des tests PCR positifs sont des personnes non vaccinées





Une étude démontre aujourd'hui l'effet protecteur de la vaccination : 80% des tests PCR positifs concernent des personnes non vaccinées, 14% celles n'ayant reçu qu'une dose, et seulement 6% des gens complètement vaccinés. De quoi convaincre les Français ? "S'il faut le faire pour le bien de tous, je ne suis pas contre", indique une femme rencontrée par les équipes de France Télévisions. Vendredi 16 juillet en France, 55% de la population a reçu au moins une dose de vaccin.