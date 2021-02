Covid-19: Les premiers vaccins de l’initiative Covax attendus ce dimanche

Après le Ghana qui a reçu, la semaine dernière, 600 000 doses de vaccins AstraZeneca de l’initiative Covax, c’est au tour du Sénégal de recevoir son premier lot ce dimanche 28 février 2021. L’information est donnée par le directeur de la prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye. Le Sénégal devrait recevoir près de 1,3 million de doses d’AstraZeneca.















Un lot qui vient s’ajouter aux 200 000 doses du vaccin chinois réceptionnées le 17 février dernier et qui ont permis au Sénégal de lancer sa campagne de vaccination le 23 février dernier. À ce jour, plus de 21 mille personnes ont déjà été vaccinées et, se réjouit le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, « aucun effet secondaire n’a été signalé ».