Covid-19 : Les Sénégalais d’Italie exigent le rapatriement des dépouilles au pays

Le Comité national de gestion des épidémies ne veut aucun transfert de corps provenant de pays infectés. Une position qui a fait réagir la Diaspora sénégalaise d’Italie regroupée au sein du collectif « Sunu neew sunu reew» (les dépouilles au pays, non á l’abandon).





Les signataires du communiqué reçu à savoir le député Mame Diarra Fam et Cie ont fustigé avec la dernière énergie la décision du gouvernement du Sénégal interdisant le rapatriement des dépouilles de concitoyens morts à l’étranger du Coronavirus. « Le Collectif appelle le gouvernement du Sénégal à surseoir à cette décision dans les plus brefs délais et de trouver une solution respectueuse de la dernière volonté de nos illustres disparus et de leurs familles, et de mettre fin à la stigmatisation envers les Sénégalais de la diaspora », indiquent-ils.





Décision d’achat de sépulture : « elle a été prise au mépris des règlements de Police mortuaire en vigueur dans… »





En effet, le Collectif a pris « à témoin le Peuple sénégalais sur le caractère discriminatoire de cette décision à l’encontre d’une frange de la population violant la dernière volonté des disparus ».





« Quant à l’option pour l’achat de parcelles de terre dans les pays étrangers pour l’inhumation des disparus proposée comme alternative, elle a été prise au mépris des règlements de Police mortuaire en vigueur dans ces mêmes pays, où généralement après une durée bien déterminée, les restes sont jetés ou incinérés », ont-ils déclaré.





Avant de signaler qu’au « même moment, le gouvernement du Sénégal n’a pas hésité à évacuer un malade atteint du Covid-19 vers son pays d’origine et qui résulte plus contagieux qu’une dépouille hermétiquement fermée. Le pays d’origine de ce malade est-il plus respectueux des droits de ses concitoyens que le Sénégal envers le sien ? ».