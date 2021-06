COVID-19 : Les vaccins bientôt jetés à la poubelle ?

La campagne de vaccination semble connaître un coup d’arrêt au Sénégal. Les gens ne se bousculent pas pour se faire vacciner.



Et si cela persiste, les vaccins risquent purement et simplement d’être jetés à la poubelle, au motif que leur date de péremption va bientôt expirer.



En effet, renseigne le journal Walf Quotidien dans sa parution du jour, beaucoup de nos compatriotes boudent les centres de vaccination.



Dr Chérif Dia, spécialiste en Prévention, redoute le syndrome malawien. Dans ce pays, plus de 16 000 doses de vaccin ont atteint leur date de péremption et ont été détruites.



Le Sénégal espère vacciner 70% de sa population pour atteindre l’immunité collective. À la journée d’hier, (seules) 464542 personnes ont été vaccinées.