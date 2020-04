[Document] Covid-19/Lettre ouverte à Diouf Sarr : La colère des médecins en spécialisation

Les médecins en spécialisation ont envoyé une lettre ouverte au ministre de la Santé et de l'Action sociale. Les DES, comme on les appelle communément, déplorent leur mauvaise condition de vie et de travail et une discrimination dans la répartition de la prime de motivation Covid-19 destinée aux agents des Établissements Publics de Santé (Eps) du Msas. Voici leur message.