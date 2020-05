Covid-19: Macky annonce des mesures spéciales de protection du personnel soignant

Dans son message à la nation, ce lundi 11 mai, le chef de l’Etat Macky Sall n’a pas oublié de rendre hommage au corps médical et paramédical, premier au front dans la lutte contre le Covid-19.





«Je renouvelle mes chaleureux remerciements et notre profonde gratitude au corps médical, paramédical et au personnel de soutien, tous engagés jour et nuit dans une bataille risquée contre une maladie vicieuse, encore largement inconnue», a encouragé le président de la République.





Qui ajoute: «C’est pourquoi je tiens particulièrement à la protection des personnels de santé. Des mesures spéciales de sécurisation devront être aménagées partout pour éviter leur contamination».





Non sans «féliciter», par ailleurs, les équipes du ministère de la Santé et de l’Action sociale et tous les autres Services de l’Etat mobilisés dans la lutte.