Covid-19: Macky annonce la fin de l’état de catastrophe sanitaire

L’état de catastrophe sanitaire prend fin le 19 mars 2021 à minuit. L’annonce est faite dans le communiqué du Conseil des ministres, ce mercredi 10 mars 2021 au Palais de la République, présidé par le Chef de l’Etat, Macky Sall.Il indique également que dans le contexte de “pandémie de la Covid-19 qui dure, il a tenu à la reprise notable du travail de nuit et à la relance des activités économiques avec l’allègement du couvre-feu qui passe de minuit à 5 heures du matin”.Macky Sall exhorte aussi “les populations, les forces vives de la Nation, les jeunes notamment, à garder le calme et la sérénité, à consolider la stabilité et la paix sociale qui ont toujours caractérisé le Sénégal, pays de démocratie exemplaire, de respect des droits de l’homme, et surtout, incarnation internationale remarquable de l’Etat de droit”.