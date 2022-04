Covid 19 : Neuf contaminations notifiées dont deux cas importés le jeudi

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale déclare avoir recensé neuf cas positifs au Covid-19 au cours des dernières 24 heures.



Le taux de positivité est de 0, 93% selon le communiqué du Ministère de la Santé et de l'Action sociale. La même source informe que 960 tests ont été réalisés.



Parmi les nouvelles contaminations, il y a eu deux cas importés, identifiés à l'Aéroport international Blaise Diagne, six malades issus de la transmission communautaire.



A l'inverse, sept patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



Le Sénégal compte depuis le début de la pandémie 85.940 cas de Covid, 83.941 patients guéris. Le Covid-19 a causé le décès de 1.965 patients. Trente-trois autres sont admis actuellement en réanimation.



A la date d'hier, on a dénombré 1.463.109 personnes vaccinées depuis le début de la campagne nationale de vaccination en février 2021.