Covid-19 : nouveau record de cas depuis deux ans en Chine

Plus de 5 000 cas de coronavirus ont été recensés mardi en Chine, dont plus de 3 000 dans la province du Jilin, un nouveau record depuis 2020. À Shenzhen, les habitants sont confinés et de nombreuses usines ont fermé.

La Chine a fait état mardi 15 mars de 5 280 cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, soit le décompte le plus élevé depuis la toute première vague épidémique au début de 2020.

La Chine, où le coronavirus a été dépisté pour la première fois fin 2019, était parvenue à très largement enrayer l'épidémie en recourant à de strictes mesures de confinement, mais la souche Omicron a donné lieu ces derniers mois à de nombreux foyers dans l'ensemble du pays.

Depuis quelques jours, des dizaines de millions d'habitants du pays le plus peuplé du monde sont placés en quarantaine à domicile, notamment dans la métropole technologique de Shenzhen (sud), aux portes de Hong Kong.

Chiffres modestes mais élevés pour la Chine

Ces mesures ont entraîné la fermeture de nombreuses usines, notamment celles du géant taïwanais Foxconn, le principal fournisseur d'Apple, dans la mégapole de 17 millions d'habitants.

Les chiffres de mardi ont été largement alourdis par le bilan de la province du Jilin (nord-est), frontalière de la Corée du Nord. Plus de 3 000 contaminations ont été enregistrées dans cette seule province.

Si ces chiffres restent modestes en comparaison des bilans enregistrés ailleurs dans le monde, ils sont élevés pour la Chine qui n'a comptabilisé qu'environ 120 000 cas de Covid en tout et pour tout depuis le début de l'épidémie, dont 4 636 mortels. Le dernier décès dû au Covid remonte officiellement au début de 2021.