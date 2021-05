Covid-19 : Pas de décès, baisse considérable des nouveaux tests positifs et des cas graves

Point du Jour des Tests de Covid-19

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a livré les résultats des examens virologiques de ce mardi 11 mai. Une baisse est notée dans les nouveaux cas positifs de Covid-19.





Ce mardi 11 mai, 15 nouvelles contaminations sont recensées. Ceci, sur un échantillon de 842 tests effectués. D’où un taux de positivité de 1,78 %. Selon les résultats des examens virologiques du jour mentionnés dans le communiqué n°436 sur la situation de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, les tests positifs sont détectés chez 5 cas contacts suivis par les autorités sanitaires et chez 10 cas issus de la transmission communautaire. Les patients de ce second groupe sont localisés à Dakar-Plateau, Grand-Yoff, Hlm, Malika, Rufisque, Goudiry, Matam, Saint-Louis, Ziguinchor et Thiès.





Egalement, 13 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Les services du ministère ajoutent qu’aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré, hier lundi 10 mai, dans les structures hospitalières.





Par ailleurs, 18 malades sont sortis de l’hospitalisation, car ayant été testés négatifs à deux reprises, dans un intervalle de 48 heures.









De plus, fait noter le Dr Ndiaye, de la Direction de la prévention, l’état de santé des autres patients hospitalisés est stable.





Depuis le 2 mars 2020, 40 729 cas positifs au coronavirus sont répertoriés au Sénégal dont 39 428 cas guéris, 1 120 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont donc 180 patients à être sous traitement dans les hôpitaux.





A souligner que 428 147 personnes ont été vaccinées au Sénégal.