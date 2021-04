Covid-19: Pfizer préconise une troisième dose de son vaccin

Pour faire face aux incertitudes liées aux mutations du coronavirus, les personnes qui ont reçu le vaccin Pfizer-BioNTech auront « probablement » besoin d'une troisième dose d'ici six mois à un an, puis sans doute d'une piqûre de rappel pour être correctement protégées chaque année.‘’Une hypothèse vraisemblable est qu'une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé’’, a indiqué Albert Bourla, PDG de Pfizer, dans des déclarations rendues publiques jeudi par la chaîne CNBC.Une décision qui pourrait augmenter le doute sur l'efficacité du vaccin contre le coronavirus qui avait suscité beaucoup de débats.