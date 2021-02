Covid-19: Plus de 21000 personnes ont été vaccinées

Les autorités sanitaires continuent de dérouler la campagne de vaccination anti-Covid-19, entamée depuis le 23 mars dernier au Sénégal.Ainsi, dans le communiqué numéro 363 de ce samedi 27 février sur l’évolution de la pandémie dans le pays, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont informé qu’au vendredi 26 février 2021, 9892 personnes ont été vaccinées. Donc, à ce jour, ils sont 21641 Sénégalais à avoir déjà pris leu première dose de vaccin contre le coronavirus.Le ministère de la Santé et de l’Action sociale Toutefois, les agents de la santé exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.Lesquelles imposent à chaque citoyen l’obligation du port du masque. Ceci, tout en insistant sur la distanciation physique d’au moins un (1) mètre vis-à-vis des personnes qu’on va rencontrer dans les lieux de rassemblements ou publics, le lavage fréquent des mains afin de briser la chaine de transmission.