Covid-19: Plus de 800 décès enregistrés, la barre des 33000 cas positifs franchie

Plus de 800 Décès

Le coronavirus continue d’étendre ses tentacules au Sénégal. La courbe des cas positifs explose depuis quelques mois avec son lot de morts. Hier dimanche 21 février, le bilan macabre s’est chiffré à 808 avec 13 décès enregistrés le même jour. La barre des 800 victimes causées par la Covid-19 venait d’être franchie. Et, ce lundi 22 février, 6 nouveaux décès sont répertoriés soit un total de 814 morts.





De l’autre côté, le cap de 33000 contaminations est dépassé, ce jour. Les services du ministère de la Santé et de l’Action ont ainsi notifié, lors du point quotidien sur l’évolution de la pandémie, 32 927 cas positifs au coronavirus, 27 131 cas guéris, 808 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 4 984 patients à être sous traitement dans les hôpitaux.





Face à cette montée des nouvelles infections, des décès supplémentaires et cas graves admis en soins intensifs (56 patients en réanimation), le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.