Covid-19: Pourquoi Ndiassane n'a pas eu un seul cas suspect

Ndiassane est une cité religieuse très fréquentée par des disciples Khadres du Sénégal et même des pays frontaliers. Ce qui fait d'elle un lieu à risque pour la pandémie de la Covid-19. Mais elle réussit à se protéger de cette maladie.Les mesures prises par le Khalife dès le début du Coronavirus ont été un élément important dans la lutte contre la maladie. ''Le Khalife, Cheikh Bécaye Kounta, a très tôt mis sur pied une commission santé dirigée par un disciple médecin militaire, Mbarka Dieng. Le travail abattu a permis à Ndiassane de ne pas enregistrer même un cas suspect' ', explique Cheikh Khamza Kounta, membre du comité d' organisation.Et Malgré la baisse considérable de la propagation de la Covid-19, Ndiassane reste sur ses gardes. A l'occasion de la célébration de leur Gamou 2020, les organisateurs ne badinent pas avec le non respect des mesures barrières. Pour accéder dans certains lieux, comme la résidence, la grande mosquée et certaines maisons des guides Khadres, il faut bien mettre son masque et se laver ses mains avec du gel antiseptique.'' C'est le Khalife qui a donné les instructions. Pour respecter ses paroles, nous avons pris des dispositifs pour qu'aucun cas ne soit enregistré lors du Gamou. Ce, avec l'appui du ministre de la Santé'', renseigne Khamza Kounta.La Khalife a aussi donné des instructions aux disciples étrangers de la sous-région de faire des tests Covid-19 avant leur arrivée.