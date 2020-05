Covid-19 : Pourquoi Touba a renoué avec les cas communautaires

Entre hier mercredi 27 mai et aujourd’hui, la ville sainte de Touba a comptabilisé 8 cas issus de la transmission communautaire. Alors que la cité religieuse était restée plusieurs jours sans ce type de contamination. Cependant, une source de la Rfm confie que ce retour des cas communautaires est dû à un relâchement noté dans l’application des gestes barrières par les populations. Dans la rue, on rencontre de moins en moins de personnes avec le masque sur le visage.





Mieux, après près de 3 mois de présence du virus à Touba, il y a toujours des personnes qui continuent de remettre en cause l’existence même de la maladie.









Pourtant, cet acteur de la riposte contre le coronavirus a dédramatisé la situation. Selon lui, « il n’y pas lieu de s’alarmer parce que sur une population de plus d’un million d’habitants, on aurait même pu avoir plus de cas positifs de Covid-19 ».





Par ailleurs, une campagne de distribution de gels et de masques en faveur des populations se poursuit dans les zones les plus reculées de la ville.