Covid-19 : Pr Seydi alerte sur la prise d'antibiotiques

Le Professeur Moussa Seydi a lancé une alerte contre la trop prise de médicaments antibiotiques pour soigner la Covid-19. Mieux, il conseille d'éviter l'automédication dans le traitement de cette redoutable pandémie.



D’après L’Observateur, le chef du Comité national de l’antibiothérapie a tiré la sonnette d'alarme, avertissant que "l’utilisation systématique des antibiotiques sans prescription médicale peut créer à la longue des problèmes de santé publique".



Et de prévenir : «Le mauvais usage des antibiotiques, quel qu’ils soient, favorise la sélection de bactéries résistantes. La conséquence est que les antibiotiques utilisés de manière abusive, sans prescription seraient inutiles et ne seront plus efficaces à la longue. Elles seront incapables de traiter les infectons bactériennes à la longue».