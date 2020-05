Covid-19 : Près de 30 agents infectés et plus de 70 mis en quarantaine

Des agents de sante contaminés et mis en quarantaine

Au Sénégal, le nombre de cas positifs augmente de jour en jour et le personnel médical n’est pas épargné par le coronavirus. Selon les dernières chiffres établis, à Dakar comme à l’intérieur du pays, se sont près de 30 agents qui ont chopé le virus depuis le début de la pandémie et plus de 70 mis en quarantaine. Sans compter ceux qui sont mis en isolement pour avoir reçu ou cotoyé des personnes déclarées atteintes du Covid-19.





En effet, les derniers enregistrés sont du centre de santé de Médina Gounass. Ici, le médecin-chef et 7 autres des agents ont été testés positifs, le reste du personnel mis en quarantaine. Même cas de figure à l’hôpital principal de Dakar où l’on note deux agents contaminés et plus de 50 autres mis en quarantaine.





A Touba, après Matlaboul Fawzaïni qui enregistre à ce jour quatre cas dont la major- générale, l’hôpital Ndamatou a été également touché. Il s’agit, d’un infirmier déclaré cas communautaire le vendredi dernier et qui a infecté quatre de ses collègues.





Ainsi, les 27 agents du bloc de chirurgie ont été testés et les résultats font état de quatre cas positifs. Lesquels sont des contacts de l’infirmier affecté. Une situation qui a conduit d’ailleurs à la fermeture du service chirurgical pour désinfecter les lieux.





A cela, s’ajoutent les deux premiers cas de Touba Darou Marnane, les trois agents contaminés de l’hôpital américain Barthimée de Thiès et un cas à Tambacounda. On dénombre également 25 agents de l’EPS de Thiès mis en quarantaine et qui sont tous des médecins-chefs, infirmiers, matrones, entre autres.





Ainsi, les structures sanitaires du pays voient leurs capacités réduites en termes de ressources humaines. Ce qui peut rendre difficile le combat contre l’ennemi, qui est le coronavirus.