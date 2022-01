Covid-19 : Près de 700 nouveaux tests positifs, 3 cas graves et 1 décès

De nouveaux cas positifs au coronavirus s’affichent sur la carte sanitaire du pays. Ce samedi 8 janvier, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ont annoncé 689 nouvelles contaminations à la Covid-19. Ceci, sur un échantillon de 2 366 tests. Soit un taux de positivité de 29,12%.





Les tests positifs sont répartis entre 52 cas contacts suivis, 4 cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne ( AIBD) de Diass et de 633 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans la région de Dakar avec 487 contaminations ( 302 cas dans le département de Dakar, 67 à Pikine, 34 à Guédiawaye, 70 à Rufisque et 24 à Keur Massar) et dans les autres régions avec 145 infections ( 30 à Kaolack, 27 à Mbour, 19 à Saint-Louis, 17 à Ziguinchor, 12 à Touba, 9 à Kédougou, 6 à Popenguine, 5 à Thiès, 4 à Oussouye, 2 à Kolda et 1 à Bignona, Keur Momar Sarr, Matam, Pout et à Sédhiou).





Les agents du ministère d’indiquer que 3 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.





Pis, 1 décès a été notifié hier vendredi 7 janvier.





Le communique numéro 678 d’informer également que 170 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs à deux reprises dans un intervalle de 48 heures, donc déclarés guéris. Mieux, rassure la note, l’état de santé des autres malades est stable.





A ce jour, le Sénégal a enregistré 78 624 cas positifs au coronavirus, depuis le 2 mars 2020 dont 73 685 guéris, 1 896 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Ils sont 3 042 malades à être sous traitement.





De plus, depuis le 23 février dernier, 1 369 135 personnes ont déjà reçu leurs doses de vaccin ani-Covid-19.