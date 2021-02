Covid-19 : "3 Sénégalais sur 5 ne souhaitent pas se faire vacciner" (Moubarak Lô)

Selon une étude réalisée par le du Bureau de prospective économique (BEP), dirigée par Moubarack Lo, 3 Sénégalais sur 5 ne veulent pas se faire vacciner contre la Covid-19. Le directeur général, a appelé à une vaste campagne de sensibilisation pour faire adhérer les populations.« Pour ce qui concerne les vaccins, il faut avoir une approche progressive et prudente. Donc, le gouvernement l’a décidé, il faut commencer par les cibles les plus exposées et les personnes à risque. Mais, il faut faire attention, car il n y a pas encore d’assurance totale sur les vaccins, car il y a des hypothèses que posent le producteur », a expliqué M. Lo sur la Rfm.Poursuivant, il a estimé que c’est le temps qui permet de connaitre réellement la performance du vaccin et les effets secondaires. « Aujourd’hui, dans une étude que nous avons mené au mois de décembre 2020, 3 Sénégalais sur 5 ne sont pas favorables à se faire vacciner », a-t-il révélé.De ce fait, Moubarack Lo a appelé « à travailler à donner la confiance au vaccin, mais surtout à accompagner cette communication par des résultats probants qui sont obtenus au niveau international pour démontrer que les vaccins ne sont pas à risque ».Pour le type de vaccin, il a attiré l’attention des autorités sanitaires du Sénégal, en leur demandant de ne pas prendre n’importe quel vaccin. « Il y a des vaccins qui sont moins risqués que d’autres », dira-t-il.A la date de ce mardi 2 février, 27.080 cas ont été déclarés positifs à la covid-19 au Sénégal, dont 22.363 guéris, 641 décédés, et 4075 sous traitement.