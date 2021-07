Covid-19 : "À Thiès, les malades sont dans des situations très difficiles", (Coordonnateur du Cte)

À Thiès, la situation est de plus en plus difficile. Un constat fait par le médecin-chef de région. La zone enregistre de nombreux cas et le nombre de décès est également à la hausse. Le variant Delta semble faire des ravages, selon la Rfm.





Coordonnateur du centre de traitement des épidémies de l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène, Docteur Madoky Magatte Diop tire la sonnette d'alerte.





En effet, les salles sont bondées de monde. "La pandémie est là. Les malades sont dans des situations très difficiles. D'ailleurs, on en a perdu, parce que certains viennent avec des lésions très étendues. Toutefois, on a remarqué, dans ce contexte, que ceux qui étaient vaccinés étaient mieux protégés. Les vaccins semblent très efficaces. Et hormis les symptômes classiques qui étaient les signes respiratoires, le coronavirus, actuellement, à une forte ressemblance avec la grippe. En plus, la propagation est rapide et très fulgurante", a insisté le médecin.





Sur ce, il lance un appel pressant aux populations pour le respect des mesures barrières. "Il faut prendre la maladie au sérieux et éviter les cérémonies", a laissé entendre le Dr Diop.