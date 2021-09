Pr. Moussa Seydi : «Les anti-vaccins actifs sont des criminels…»

«Les anti-vaccins actifs, ils essaient de convaincre les autres de la dangerosité, de la non-nécessité de se vacciner. Pour moi, ils sont des criminels». Tels sont les propos martelés par le professeur Moussa Seydi. Des propos tenus ce mardi 7 septembre, lors du point quotidien sur la Covid-19, au ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Selon l'infectiologue, ces vaccins sont efficaces et tolérés, et la vaccination est la mesure préventive la plus efficace de toutes. «Ce que je dis, c’est que nous ne reviendrons pas à une vie normale sans la vaccination qui doit être au centre des mesures préventives. C’est pourquoi je me suis permis de venir aujourd’hui pour vous livrer quelques données», a-t-il déclaré.

Le chef du Service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann a livré des chiffres pour montrer l’efficacité des vaccins anti-Covid-19. «Au niveau du Service des maladies infectieuses de Fann, de mars à août 2021, nous avons eu à admettre 321 patients au niveau du Cte. Parmi ces 321 patients, 299, soit 93 %, n’étaient pas vaccinés ; seuls 22, environ 7 %, étaient vaccinés. Mieux encore, nous avons noté juste trois cas sévères chez les patients vaccinés, contre 89 cas sévères chez ceux non-vaccinés», a fait savoir le Pr. Seydi.