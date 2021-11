Covid-19 : Recrudescence grandeur nature dans la région Europe

Au cours de la semaine du 15 au 21 novembre 2021, près de 3,6 millions de nouveaux cas confirmés et plus de 51 000 décès dus à la Covid-19 ont été signalés.





L’Europe (260,2 nouveaux cas pour 100 000 habitants) et les Amériques (73,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants) restent les régions ayant signalé l’incidence hebdomadaire la plus élevée de cas. L’Europe représente d’ailleurs près de 67 % de tous les nouveaux cas, affichant une augmentation de 11 % par rapport à la période précédente.





«A l’échelle mondiale, le nombre de cas et de décès hebdomadaires liés à la Covid-19 a augmenté depuis plus d’un mois. Près de 3,6 millions de personnes ont contracté, la semaine dernière, le nouveau coronavirus dans le monde, et plus de 51 000 d’entre elles en sont décédées, a indiqué ce mercredi l’Organisation mondiale de la santé (Oms).





Le grand rush en Allemagne, au Royaume-Uni, en Russie





Le plus grand nombre de nouveaux cas a été signalé par les Etats-Unis (558 538), l’Allemagne (333 473 ; augmentation de 31 %), le Royaume-Uni (281 063 ; hausse de 11 %), la Russie (260 484) et la Turquie (163 835 ; baisse de 9 %). Dans ce top 5, l’Europe y est représentée par quatre pays.





Dans le même temps, une baisse de l’incidence a été signalée en Asie du Sud-Est (moins 11 %), en Méditerranée orientale (moins 9 %) et en Afrique (moins 4 %). Les autres régions ont signalé des incidences hebdomadaires de cas similaires à celles de la semaine précédente.





Au total, 3 597 398 cas de coronavirus et 53 373 décès ont été enregistrés dans le monde entre le 15 et le 21 novembre.





D’une manière générale, cette région a continué d’enregistrer une augmentation du nombre de cas et de décès, depuis le début du mois d’octobre 2021, avec plus de 2,4 millions de nouveaux cas signalés (soit une augmentation de 11 % par rapport à la semaine précédente) et plus de 29 000 nouveaux décès signalés (chiffres similaires à ceux de la semaine précédente).





Près de 40 % des pays du continent européen ont signalé une augmentation de plus de 10 % des nouveaux cas. Un peu plus d’un tiers de tous les nouveaux cas proviennent de trois pays : l’Allemagne, le Royaume-Uni et la Russie. L’Europe (+ 3 %) fait également partie des trois régions où la mortalité a augmenté, aux côtés du Pacifique occidental (+ 29 %) et des Amériques (+ 19 %).





Selon l’Oms, un quart des pays de cette région ont signalé une augmentation de plus de 10 % des nouveaux décès au cours de la semaine écoulée.