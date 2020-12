Covid-19 / Rencontre avec le Cnge : Diouf Sarr appelle à une « mobilisation nationale » prévenir une seconde vague

Le ministre de la Santé et de l'Action sociale s’est exprimé ce matin face à la presse suite à une rencontre avec le Comité national de gestion des épidémies (Cnge), en perspective d’une riposte contre une deuxième vague de Covid-19.Abdoulaye Diouf Sarr a d’emblée salué le travail effectué par les membres du Cnge, les personnels de santé et d’action sociale dans le cadre de la riposte à l’épidémie de Covid-19 qui a fait son apparition au Sénégal depuis le 02 mars dernier. En effet, suite aux instructions données en Conseil des ministres par le chef de l’Etat, dans le cadre de la prévention d’une deuxième vague, il a rappelé qu’un Groupe opérationnel chargé de la riposte travaille d’arrache-pied depuis le début de la pandémie, sans relâche, ce qui a donné au Sénégal des résultats au plan de la prise en charge et de la prévention.« Les résultats de notre pays ont été magnifiés de par le monde », souligne le ministre de la Santé, qui reconnaît toutefois que le Sénégal vit une « situation exceptionnelle ces dernières semaines » en dépit de la régression constatée par les chiffres quelques mois plus tôt. « Nous avons réuni le Cnge pour analyser mais aussi préparer des mesures par rapport à la situation nouvelle constatée ». Ces dernières semaines, constate-t-il, « quelque chose est en train de se passer, il faut donc l’analyser et prendre les mesures idoines ». Et la rencontre visait à affiner et pré-valider les mesures à prendre dans le cadre d’un groupe multisectoriel.Abdoulaye Diouf Sarr d'insister sur le respect des mesures barrières. « Il faut le strict respect de l’arrêté du ministère de l’Intérieur sur les mesures barrières. A ce niveau-là, des choses vont être faites pour que cet arrêté, en vigueur jusqu’au 5 janvier soit respecté dans cette période », renchérit Abdoulaye Diouf Sarr, qui appelle à une mobilisation nationale. « Il faut se lever pour que ces mesures barrières entrent dans la routine des Sénégalais », ajoute le ministre qui liste entre autres le port du masque, la distanciation physique et l’interdiction des regroupements. Et un travail sera fait à ce niveau, annonce-t-il. Lequel se fera à travers une communication avec les populations.Les contrôles dans les transports vont ainsi reprendre pour veiller au respect du port du masque, selon toujours le ministre de la Santé. « Il faut absolument que dans les transports, qu’on respecte le port du masque. Notre arme la plus importante c’est le respect du port du masque. Il faut vivre avec le virus, mais prendre la précaution de ne pas transmettre le virus à l’autre et de ne pas le recevoir de l’autre », invite Abdoulaye Diouf Sarr. Qui rappelle que « L’élément important dans la riposte, c’est le masque. Il va falloir qu’on prenne toutes les dispositions ». Et les différents ministères, notamment celui de l’Intérieur et des Transports devront « faire en sorte que les mesures barrières soient respectées dans tous les secteurs ».Pour ce qui est de la disponibilité du vaccin, « le Sénégal se prépare dit-il. Le moment venu, le pays prendra toutes les dispositions pour accueillir ce vaccin dans les meilleures conditions techniques et financières ».