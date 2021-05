Covid-19: Retour des cas importés, 8 nouveaux cas positifs et moins de 60 patients sous traitement

Point du Jour des Tests de Covid-19

Le coronavirus poursuit son chemin au Sénégal. Ce lundi 24 mai, 52 nouveaux cas ont été enregistrés sur un échantillon de 1356 tests réalisés, soit un taux de positivité de 3,83%.





Cependant, l’on a constaté le retour des cas importés, avec deux (2) cas répertoriés au niveau de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), 17 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Là où on note toujours la persistance des cas communautaires. 33 sont dénombrés, ce jour, à la suite du point journalier sur l’évolution de la pandémie de Covid-19 dans le pays. Et ils sont plus localisés dans la capitale sénégalaise plus précisément à Dakar-Plateau, Guédiawaye, Maristes, Nord-Foire, Parcelles Assainies, Amitié 3, Castors, Fann Hock, HLM, Liberté 1, Liberté 3, Malika, Ngor, Ouakam, Ouest-Foire, Sébikotane, Sicap Mbao, Thiaroye-Sur-Mer, Yeumbeul, Yoff, Matam et Saint-Louis.





Par ailleurs, 9 cas graves sont actuellement admis en réanimation.





La bonne nouvelle est qu’aucun cas de décès n’a été enregistré. Là où 41 patients sont contrôlés négatifs donc guéris.





Depuis l’apparition de la maladie, le 2 mars 2020, 41142 cas ont été comptabilisés dont 39799 patients déclarés guéris, 1132 décédés et 210 patients sous traitement.





A ce jour, ils sont 440105 Sénégalais à avoir pris leur dose de vaccin anti-coronavirus.