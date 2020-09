Covid-19 : Révélations sur les 208 soldats sénégalais infectés en Gambie

Les soldats infectés au Coronavirus en Gambie

Les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont révélé, ce mardi, que quelque 208 soldats sénégalais ont été testés positifs à la Covid-19. Mais, d'après la Direction de l'information et des relations publiques des armées (Dirpa) ces militaires font partie d'un contingent de 600 soldats en mission en Gambie.