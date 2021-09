Covid-19 : Sanofi arrête le développement de son vaccin à ARN messager

Sanofi a annoncé l'abandon de son projet de vaccin à ARN messager contre le Covid-19, mais poursuit le développement de son autre vaccin.



Le laboratoire Sanofi n'ira pas en phase 3 d'essais pour son vaccin à ARN messager contre le Covid-19 - la dernière étape avant une commercialisation -, tout en poursuivant le développement de son autre vaccin contre le virus, a-t-il indiqué mardi.



Malgré des résultats intermédiaires positifs pour la phase 1-2 de l'essai de son vaccin à ARN messager, Sanofi juge que celui-ci arriverait trop tard sur le marché, alors que 12 milliards de doses de vaccins anti-Covid auront été produites au total d'ici la fin de l'année.



Les résultats de la phase 3 sur son autre vaccin, fondé sur une protéine recombinante et développé avec le britannique GSK, sont quant à eux toujours attendus avant fin 2021.



Les données initiales de l'essai mené sur la technologie de l'ARN messager montrent une séroconversion, c'est-à-dire la fabrication d'anticorps, chez 91% à 100% des participants, deux semaines après la deuxième injection, indique Sanofi.





Ces résultats positifs se vérifient pour les trois dosages qui ont été testés. En outre, aucun effet secondaire n'a été observé et le profil de tolérance est comparable à celui d'autres vaccins Covid-19 à ARN, comme ceux développés par le tandem germano-américain Pfizer-BioNTech et par la biotech américaine Moderna.