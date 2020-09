Covid-19: Sanofi et GSK annoncent le lancement de l'essai clinique de leur "candidat-vaccin"

Vaccin contre la Covid-19

Les laboratoires Sanofi et GSK ont annoncé, mercredi, le lancement de l’essai clinique des phases 1 et 2 de leur vaccin adjuvanté contre la Covid-19. ’’Le candidat-vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un de ces vaccins contre la grippe saisonnière et sur l’adjuvant à usage pandémique développé par GSK’’, a indiqué un communiqué rendu public sur le site de Sanofi.





La même source souligne que l’essai clinique des phases 1 et 2 ‘’est un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, ayant pour but d’évaluer les profils de sécurité, de réactogénicité (tolérance) et d’immunogénicité (réponse immunitaire) du candidat-vaccin contre la Covid-19’’. Elle ajoute qu’au total, 440 adultes ’’en bonne santé seront inclus dans cet essai mené dans 11 sites d’étude aux États-Unis’’.