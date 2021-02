Covid-19 : Sédhiou a reçu 3351 doses de vaccins

Dans le cadre de la campagne de vaccination de la première cible prioritaire à savoir le personnel de santé, les autorités administratives et sanitaires ont reçu ce mercredi 3351 doses. Elles sont stockées dans la chambre froide de l’hôpital régional dans l’attente de la réunion prévue demain jeudi à cet effet.Une rencontre qui va s’articuler autour de la présentation de la stratégie vaccinale à la Covid-19 ; de la mise en place du comité de suivi des opérations de vaccination et du lancement de ladite vaccination.Appelé à faire respecter les directives de ciblages des personnes à vacciner et à appuyer la mise en œuvre de cette vaccination, le comité régional se réunira à chaque fois que de besoin sur convocation de son président en l’occurrence le gouverneur de région.Ce même comité est également attendu sur la lutte contre les rumeurs et les communications malveillantes et sur le monitoring de la mise en œuvre.