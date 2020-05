Covid-19 : Sedhiou enregistre un taux de guérison de près de 68%

Ouf de soulagement à Sedhiou. En effet, si au début du mois de mai 2020, la courbe de la contamination au Covid-19 était ascendante, aujourd’hui, le taux de guérison met du baume au cœur des populations et autorités locales.En effet, sur les 95 cas testés positifs et internés dans les différentes structures sanitaires de la région et des régions voisines, les 64 sont déclarés guéris, a révélé, ce lundi, Yeri Camara, le médecin chef de région.Soit un taux de guérison de 67.36% qui permet aux autorités administratives et sanitaires non pas de baisser la garde mais de ''mieux'' contrôler la situation.