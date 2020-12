Covid-19 : Touba enregistre 2 décès et 9 cas positifs en 24 h

Le coronavirus devient de plus en plus agressif à Touba où le district sanitaire a recensé, dans son bilan journalier de ce mardi, 09 cas positifs dont 02 cas communautaires.Selon des informations parvenues à Seneweb, 02 cas de décès et 02 cas de guérison ont été comptabilisés au niveau de la ville sainte à ce jour.Par ailleurs, 08 cas graves sont suivis en réanimation.