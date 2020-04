Covid-19/ Touba: Le centre de traitement de Darou Marname est saturé

Le centre de traitement du Covid-19 établi dans la ville sainte de Touba plus précisément à Darou Manane n’arrive plus à contenir tous les malades du coronavirus. Selon une source de nos confrères de Dararaktu, trois malades ont d'ailleurs été transférés à Fann sans même avoir été internés au niveau du centre de santé de Darou Marnane.















La même source indique qu’au niveau dudit centre, pas moins de 36 malades y séjournent dont 3 enfants et un nourrisson.





Et d'ajouter que de nouveaux lits ont été aménagés pour permettre aux nouveaux venus et non évacués de pouvoir séjourner plus ou moins aisément.