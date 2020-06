Covid-19 : Tout savoir sur les cas graves

Trois mois après le premier cas confirmé du nouveau coronavirus (Covid-19), le Sénégal a enregistré 4249 malades. Et 96 cas graves ont été notés parmi lesquels 47 décès.





Selon le professeur Mamadou Diarra Bèye, directeur du Samu national, qui faisait face à la presse ce samedi, tous les malades décédés dans les centres de prise en charge des cas graves présentaient des comorbidités. Des malades qui souffraient d'obésité, d'hypertension, de diabète etc et sont âgés de plus de 60 ans à quelques exceptions près.





Cependant, les hommes sont plus présents dans les centres de prise en charge des cas graves que les femmes. Sur six cas, les cinq sont des hommes une femme seulement est notée.





Les cas graves souffrent également d'insuffisance rénale liée au Covid-19. Le professeur Bèye a ainsi annoncé l'installation de générateur de dialyse dans tous les centres de prise en charge des cas graves.





Mais selon le directeur du Samu national, un peu plus de la moitié des cas graves en sortent guéris.