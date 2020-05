Covid-19/Traitement par l'artemisia : Le comité scientifique corrige le Pr Daouda Ndiaye

Le Pr Daouda Ndiaye s'est-il concerté avec ses collègues du comité scientifique avant de donner son avis favorable sur le traitement du Covid-19 par l'artemisia ? Il nous semble que non. Après sa sortie dans la presse annonçant que le comité scientifique qu'il dirige a donné son avis favorable sur l'utilisation de l'artemisia, des voix autorisées se sont levées pour battre en brèches les déclarations du chef de service parasitologie et mycologie de l'université Cheikh Anta Diop.





D'après les informations, de Mediapost, le Comité scientifique du ministère de la santé n'a donné aucun feu vert encore moins le Comité éthique scientifique qui ignore jusqu'ici l'existence d'un protocole du Covid organics.





Et des sources bien autorisées renseignent que c'est après la tenue d'une réunion d'experts scientifiques à la direction de la Pharmacie et des Médicaments que le Pr Ndiaye a tenu de tels propos.





Toujours d'après notre source, le Professeur Yérim Mbagnick Diop, directeur de la Pharmacie et du médicament qui avait convoqué ladite réunion, que nos confrères ont joint par téléphone, a marqué son étonnement et déclare ne pas être au courant d'un tel protocole ou d'un quelconque avis favorable donné par des scientifiques.





Il précise que la réunion avait pour objectif de parler des aspects réglementaires en rapport avec le COVID Organics et non de parler d'un protocole ou d'un quelconque avis favorable".





Cependant, le Pr Diop appelle à la prudence et au respect des règles scientifiques car selon lui, le Comité éthique scientifique, qui seul, peut autoriser la mise en œuvre d'une étude dans la recherche médicale au Sénégal dit ne pas valider de protocole encore moins donner un feu vert.





Ce que confirme un de ses membres en l'occurrence le Dr Samba Cor Sarr que Mediapost a joint par téléphone. À la question de savoir s'il est possible de valider un protocole sans le feu vert du Comité ethnique, le Dr Sarr s'est voulu on ne peut plus clair : "Non, la loi 2009-17 du 09 mars portant code éthique pour la recherche en fait un préalable pour tout essai clinique".