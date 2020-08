Covid-19 : Un 9e décès enregistré à Diourbel

Le bilan macabre de la Covid-19 continue de s'alourdir dans le département de Diourbel. Selon des informations de Seneweb, ledit district sanitaire a enregistré ce vendredi son 9ème décès lié au coronavirus.Il s'agit du seul cas de décès annoncé aujourd'hui par le ministère de la Santé et de l'action sociale dans son bilan journalier.A noter que depuis le début de l'apparition du virus à Diourbel jusqu'à ce jour, Dr Moussa Ndiaye, médecin-chef dudit district et son team y ont enregistré au total 60 cas dont 31 communautaires et 29 contacts. 46 sont guéris, 9 sont décédés et 5 sont sous traitement actuellement.