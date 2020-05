Covid-19 : Un célèbre animateur religieux testé positif

Encore un cas positif de coronavirus détecté dans un groupe de presse. Cette fois-ci, le patient infecté est un célèbre animateur religieux.





Cette nouvelle contamination a été détectée suite à un dépistage massif que les responsables de la boite avaient organisé. Ce, après que des cas positifs ont été identifiés parmi les agents dudit groupe.







Toutefois, les autres tests effectués sont revenus négatifs.





Cependant, selon les informations reçues, cette situation a fini par créer un malaise au sein de cette entreprise de presse.





Pour cause, on n’ignore pour l’instant où le malade a été contaminé. En effet, le nouveau patient infecté travaille dans deux supports du groupe, à savoir la radio et la télévision.





Actuellement, les supputations vont bon train pour essayer de déterminer le lieu où le célèbre animateur religieux a chopé le virus.



