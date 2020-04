Covid-19 : Un épidémiologiste explique l'origine de la transmission communautaire

Le Professeur Adama Faye de la Faculté de médecine analyse les sources de transmission communautaire avec 37 cas enregistrés au Sénégal dont 27 signalés dans la région de Dakar. Selon l'épidémiologiste, la transmission communautaire pourrait résulter d'une défaillance dans l'identification des cas contacts ou de leur non déclaration.





"Ces transmissions communautaires peuvent être la résultante d'un mauvais suivi des cas contacts ou une non-déclaration de ces cas contacts. En plus, les cas communautaires peuvent être aussi contaminés par des personnes pré-symptomatiques ou asymptomatiques ou par une voie d'une infection que nous ne connaissons pas encore", a-t-il déclaré dans un entretien accordé au quotidien national Le Soleil.





Le Professeur d'ajouter : "La particularité de ce nouveau virus c'est qu'il renferme beaucoup de secrets, même son origine animale est remise en cause". Pour interrompre la chaîne de contamination communautaire, il propose l'identification des cas et leur traitement et l'isolement des contacts.