Covid-19 : Un infirmier testé positif après avoir été vacciné

Et si le vaccin contre la Covid-19 ne fait pas disparaître le virus ?





Un infirmier urgentiste américain, âgé de 45 ans, a été testé positif au coronavirus une semaine après avoir reçu le vaccin de Pfizer.





Selon Vox Populi qui reprend les médias internationaux, Matthew W. avait reçu sa première dose le 18 décembre et a déclaré à KGTV, filiale d'ABC News San Diego, que le seul effet secondaire du vaccin qu'il a subi était une douleur au bras.





Six jours plus tard, après avoir travaillé dans l'unité Covid, Matthew a commencé à avoir des frissons, des douleurs musculaires et à ressentir de la fatigue.