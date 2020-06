Covid-19 : Vers une explosion des cas et beaucoup de décès

Tous les signaux sont au rouge. Le nombre de cas d’infections à la Covid-19 va exploser, selon un épidémiologiste, le Pr Massamba Diouf, qui s'est confié au journal L'Observateur.





Le Pr Moussa Seydi, chef du Service des maladies infectieuses de Fann, plus catégorique, prévient : «L’épidémie va durer plus longtemps que prévu à cause de la chaîne de transmission communautaire».





L’infectiologue, Docteur Khardiata Diallo, est beaucoup plus alarmiste : "On aura beaucoup plus de décès liés à la Covid. Et, avec l’hivernage, il faut craindre le pire. On aura le paludisme qui est beaucoup plus grave que la Covid-19 sur le plan de la mortalité".





Dr Diallo d'alerter : "Il y aura également des maladies diarrhéiques chez les enfants, les gens vont mourir d’autres maladies (…) ou ce sera le service minimum dans les hôpitaux car tout le monde est concentré sur la Covid-19".