Covid-19 : Voici les zones d'origine des 10 cas nouveaux positifs

On en sait un peu plus sur les lieux de provenance des 10 nouveaux cas déclarés positifs au coronavirus, ce lundi 20 avril. En fait, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a seulement, informé sur les zones touchées par les 5 cas communautaires détectés (avec 4 cas Touba et 1 cas à Guédiawaye), lors du point journalier sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Sénégal.





Toutefois, 5 autres cas sont des contacts suivis par les services dudit ministère. Ils sont répartis comme suit : 2 cas à Dakar Sud, 1 cas à Dakar Nord et 2 cas à Ziguinchor. Ainsi, ces localités comptent respectivement au total, 68, 19 et 13 cas positifs répertoriés depuis le début de cette pandémie à coronavirus dans le pays.