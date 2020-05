Covid-19 : Voici les zones touchées par les 97 nouveaux cas positifs du jour

Le Sénégal a enregistré, ce mercredi 20 mai, 97 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus dont 14 cas communautaires. Et, selon le tableau sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 dans le pays visité par Libération online, le district de Dakar-Sud a répertorié le plus grand nombre avec 25 cas. Les autres nouveaux patients sont signalés dans les districts de Dakar-Ouest (2), Dakar-Centre (17), Touba (7), Dakar-Nord (12), Guédiawaye (3), Sédhiou (2), Mbao (5), Vélingara (5), Rufisque (4), Thiès (1), Yeumbeul (5), Keur Massar (5) et Linguère (4).





A ce jour, le pays compte 2714 cas positifs au coronavirus au Sénégal. Ils sont 1186 cas guéris, 30 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 1497 internés dans les Centres de traitement des épidémies (Cte).