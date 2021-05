Covid-19 : Zéro décès, 43 nouvelles contaminations dont 33 cas communautaires et 10 patients en réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

Malgré la tendance baissière notée depuis quelques semaines, le coronavirus continue d'évoluer en dents-de-scie au Sénégal. Dévoilant les résultats des examens virologiques du communiqué n°432 du ministère de la Santé et de l’Action sociale, au cours du point journalier sur la situation de la Covid-19 de ce vendredi 7 mai, le directeur de la Prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, a déclaré 43 nouveaux cas positifs. Ceci, sur un échantillon de 1 313 tests effectués. Ce qui donne un taux de positivité de 3,27 %.





Le porte-parole dudit ministère s’est, ainsi, exprimé sur la répartition de ces nouveaux tests positifs. Il souligne qu’il s’agit de 10 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action et de 33 cas issus de la transmission communautaire. Ce second groupe de malades est recensé à Liberté 6, Ouest-Foire, HLM, Ouagou Niayes, Ouakam, Cambérène, Castors, Cité Aliou Sow, Cité Keur Gorgui, Colobane, Dakar-Plateau, Golf-Sud, Guédiawaye, Keur Mbaye Fall, Nord-Foire, Sicap Baobab, Thiaroye, Yeumbeul, Matam, Kaffrine, Popenguine, Thiès, Thilogne et Touba.





Le Dr Ndiaye de signaler qu’actuellement, 10 patients sont pris en charge dans les services de réanimation.





Toutefois, aucun décès n’a été enregistré le jeudi 6 mai 2021. Date également où 1 456 personnes ont été vaccinées, portant le total à 42 3451.





De plus, affirme-t-il, 31 cas patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Tout en ajoutant que l’état de santé des autres malades est stable.





Depuis le début de cette pandémie au Sénégal, le 2 mars dernier, 40 621 cas positifs ont été notifiés. Ils sont répartis entre 39 316 guéris, 1 116 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 188 patients sous traitement.





Sur ce, les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale exhortent les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés, pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives dont le port obligatoire du masque bien ajusté et couvrant le nez et la bouche. Ceci, dans les lieux de rassemblement publics et privés, les lieux de commerce et les moyens de transport public.