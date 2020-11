Covid-19 : 5 nouveaux tests positifs et 4 patients en réa

Porte-parole du ministère de la Santé et de l’Action sociale, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a annoncé, 5 nouvelles contaminations ce mardi 17 novembre. Ce, sur un échantillon de 551 tests effectués. Ce qui donne un taux de positivité de 0,91 %.

Ces résultats des examens virologiques inscrits dans le communiqué numéro 261 dudit ministère sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 sont signalés chez 1 cas contact suivi par les services sanitaires et 4 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont répartis entre Fann Résidence, Mbour, Parcelles Assainies et Ziguinchor.



De l’autre côté, le Directeur de la Prévention a informé qu’aucun décès liés à la Covid-19 n’a été enregistré hier lundi 16 novembre dans les structures hospitalières du pays.



Zéro décès enregistré, hier lundi 16 novembre



Mieux, il a indiqué que 4 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation du pays.



Par ailleurs, le nombre de patients hospitalisés guéris est toujours en baisse. Ce jour, seuls 4 malades ont été contrôlés négatifs à 2 reprises dans un intervalle de 48 heures et sont donc déclarés guéris.





Au total, 15806 cas positifs ont été recensés depuis l’apparition du coronavirus au Sénégal, le 2 mars dernier. Ils sont répartis entre 15425 guéris, 329 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France) et 51 patients sous traitement.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale d’exhorter, ainsi, les populations à se mobiliser davantage au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives.