Covid-19 : Zéro décès, 54 nouveaux cas positifs et 7 patients en réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

La courbe des cas positifs au coronavirus a connu une baisse par rapport à la journée d’hier. Le bilan de ce jeudi 10 juin sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal, dévoilé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, fait état de 54 nouvelles infections contre 71 recensées hier mercredi.





D’après le communiqué n°466 sur les résultats des examens virologiques, 1 349 tests ont été effectués, soit un taux de positivité de 4,00 %.





Ainsi, les tests positifs sont répartis entre 13 cas contacts suivis par les services du ministère et 41 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les régions, villes ou quartiers, à savoir : Dakar-Plateau, Maristes, Guédiawaye, Bène Tally, Grand-Yoff, Mamelles, Ngor, Cap des Biches, Fann, Hlm, Hlm Fass, Keur Massar, Liberté 6 , Mermoz, Ouakam, Pikine, Sicap Baobab, Sicap Foire, Yeumbeul, Thiès, Kolda, Matam, Mboro, Ngaparou, Pété, Popenguine et Saly.





Cependant, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été enregistré hier dans les établissements hospitaliers du pays.





De plus, seuls 7 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Et 39 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. «L’état de santé des autres malades est stable», a-t-il signalé.





Depuis le début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 41 850 cas positifs au coronavirus dont 40 404 cas guéris, 1 150 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 295 malades à être sous traitement.





Également, 474 136 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février dernier.