Covid-19: Zéro décès, 69 nouveaux tests positifs et 28 patients en Réa

Les tests positifs sont répartis, selon le porte-parole dudit ministère, entre 29 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale et 40 cas issus de la transmission communautaire.Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye a, toutefois, déclaré que 28 cas graves sont toujours pris en charge dans les services de réanimation.En outre, le directeur de la Prévention fait souligner qu’aucun décès lié à la Covid-19 n'a été enregistré dans «nos structures hospitalières».Quatre-vingt-trois (83) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. Le Dr Ndiaye d'ajouter que l'état de santé des autres malades est stable.À ce jour, le Sénégal compte 39 093 cas positifs au coronavirus dont 37 767 personnes guéries, 1063 patients décédés. Donc, ils sont 262 malades à être sous traitement.Le ministère de la Santé et de l'Action sociale d'exhorter les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.Par ailleurs, depuis le début de la campagne de vaccination anti-Covid-19, 305 364 personnes ont été vaccinées sur l’étendue du territoire national.