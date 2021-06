Covid-19 : Zéro décès, 71 nouveaux cas positifs et 5 patients en réa

Point du Jour des Tests de Covid-19

La courbe des cas positifs au coronavirus remonte. Le bilan de ce mercredi 9 juin sur l’évolution de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal dévoilé par le ministère de la Santé et de l’Action sociale fait état de 71 nouvelles infections contre 12 recensés hier mardi 8 juin.







D’après le communiqué numéro 465 sur les résultats des examens virologiques, 1642 tests ont été effectués, soit un taux de positivité de 4,32%.





Ainsi, les tests positifs sont répartis entre 26 cas contacts suivis par les services du ministère et 45 cas issus de la transmission communautaire. Ces derniers sont localisés dans les régions, villes ou quartiers à savoir Liberté 6, Yoff, Grand-Mbao, Guédiawaye, Maristes, Médina, Ouakam, Almadies, Parcelles Assainies, Pikine, Amitié 2, Cité Air Afrique, Cité Avion, Cité Keur Gorgui, Cité Mixta, Colobane, Diamagueune, Diamniadio, Dieuppeul, Fann Hock, Fann Résidences, Grand-Dakar, Keur Massar, Keur Mbaye Fall, Liberté 3, Liberté 5, Mermoz, Zone B, Kanel, Kaolack, Matam, Oussouye et Ziguinchor.





Cependant, aucun décès lié à la Covid-19 n’a été hier dans les établissements hospitaliers.





De plus, seuls 5 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation.





Par ailleurs, 42 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, donc déclarés guéris. « L’état de santé des autres malades est stable », a-t-il signalé.





Depuis début de cette pandémie, le Sénégal a répertorié 41796 cas positifs au coronavirus dont 40365 cas guéris, 1150 décédés, 1 évacué (finalement décédé en France). Donc, ils sont 280 malades à être sous traitement.





Également 469151 personnes ont été vaccinées depuis le 23 février dernier.