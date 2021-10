Covid au Sénégal: reprise de la fabrication de tests de diagnostic rapides

Au Sénégal, la fabrication de 500 000 tests de diagnostic rapides de Covid-19 a repris depuis mi-septembre dans l’unité de production Diatropix de l’Institut Pasteur de Dakar, plateforme lancée aux côtés de la Fondation Mérieux, de la Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) et de l’Institut de recherche pour le développement (IRD). Des tests à moindre coût dont le résultat est donné en moins de 15 minutes contre plusieurs jours d’attente avec un test PCR.