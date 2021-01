Covid et solidarité : Quid du relâchement des politiques et autres donateurs de la première vague ?

Covid-19 et relâchement des Donateurs

Les acteurs politiques et autres organisations sociales citoyennes sont-ils en proie à un relâchement sur le terrain de la solidarité et de la sensibilisation en cette période de seconde vague de Covid-19 ? L'interrogation reste suspendue sur toutes les lèvres dans la capitale du rail. En tous les cas, les donateurs de la première vague sont quasiment absents.





Ces derniers essaient quand bien même de se défendre pour justifier cette désertion du terrain. Problèmes financiers, changement de méthodes, entre autres, sont les justificatifs aux interrogations soulevées par les populations thiessoises concernées et parfois impactées par le couvre-feu.





"Cette période coïncide avec le débat d'orientation, aux procédures budgétaires. C'est à partir du mois de janvier qu'on commence à disposer du budget de 2021 et c'est ça qui explique l'absence des collectivités locales dans la lutte contre la deuxième vague de Covid-19. Je pense que les collectivités locales devraient insister sur la sensibilisation", explique le maire de la commune de Thiès-nord, Lamine Diallo.





Un autre leader politique et président du mouvement "Siggui Jotna", parle aussi de conscientisation des populations face à la deuxième vague. Abdoulaye Dièye n'a pas occulté l'aspect aide et appui à l'endroit des "goorgorlou".





"Aujourd'hui nous sommes face une deuxième vague avec sa courbe de contaminations exponentielle. Je m'impose en tant qu'acteur de développement mais acteur politique, à descendre sur le terrain pour sensibiliser la population aux respect strict des mesures barrières. Cette vague qui a incité l'État à déclarer le couvre-feu entre Dakar et Thiès, doit être un combat communautaire" dit-il. Annonçant que son mouvement va reprendre ses actes de bienfaisance: "Je lance un appel à tous les acteurs communautaires comme on l'avait fait lors de la première vague, à descendre sur le terrain et à apporter notre participation, à lutter contre cette pandémie".





Pour Abdou Khadre Sanogo, docteur en sociologie politique, la mobilisation des acteurs politiques au début de la pandémie au Sénégal s'explique par des raisons de politiques politiciennes.