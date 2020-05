Covid-Organics : «L’Oms signera une clause de confidentialité sur sa formulation» (Andry Rajoelina)

L’Organisation mondiale de la santé (Oms) signera une clause de confidentialité sur la formulation du remède traditionnel amélioré de Madagascar, Covid-Organics, contre la pandémie du Coronavirus.Et c’est le président malgache Andry Rajoelina, lui-même, qui a fait l’annonce, à travers un tweet posté, ce mercredi 20 mai, suite à un entretien par visioconférence avec Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l’Oms.«En échange avec Dr. Tedros qui salue les efforts de Madagascar dans sa lutte contre le Covid-19 et la découverte du Covid-Organics. L’Oms signera une clause de confidentialité sur sa formulation et appuyera le processus d’observations cliniques qui s’étendra en Afrique», a-t-il informé.A ce jour, la Grande île enregistre au total, 326 cas conformés de Covid-19, dont 119 guérisons et 2 décès.